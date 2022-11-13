انفجار يهز شارع تقسيم في إسطنبول (فيديو)

شفق نيوز / أفادت وسائل إعلام تركية، يوم الأحد، إصابة 11 شخصاً على الأقل، جراء انفجار في شارع الاستقلال وسط تقسيم في مدينة اسطنبول التركية.

وأظهرت مشاهد أولية، تنشرها وكالة شفق نيوز، أدناه، جثث لقتلى وسقوط عدد من الجرحى على الأرض، واشتعال للنيران في شارع الاستقلال وسط منطقة تقسيم.

وسرعان ما طوقت قوات الأمن التركية، موقع الانفجار، وأغلقت الشارع، بينما سهلت لسيارات إسعاف وإطفاء الدخول إلى الشارع، وسط تحليق كثيف لطائرات هيليكوبتر.

وذكرت وسائل إعلام تركية وعالمية، أن "الحادث ناجم عن تفجير انتحاري"، دون التثبت من صحة المعلومة بشكل رسمي حتى لحظة إعداد الخبر.