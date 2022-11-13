سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

انفجار يهز شارع تقسيم في إسطنبول (فيديو)

Category: عربي ودولي

Date: 2022-11-13T13:40:40+0000
انفجار يهز شارع تقسيم في إسطنبول (فيديو)

شفق نيوز / أفادت وسائل إعلام تركية، يوم الأحد، إصابة 11 شخصاً على الأقل، جراء انفجار في شارع الاستقلال وسط تقسيم في مدينة اسطنبول التركية.

وأظهرت مشاهد أولية، تنشرها وكالة شفق نيوز، أدناه، جثث لقتلى وسقوط عدد من الجرحى على الأرض، واشتعال للنيران في شارع الاستقلال وسط منطقة تقسيم.

وسرعان ما طوقت قوات الأمن التركية، موقع الانفجار، وأغلقت الشارع، بينما سهلت لسيارات إسعاف وإطفاء الدخول إلى الشارع، وسط تحليق كثيف لطائرات هيليكوبتر.

وذكرت وسائل إعلام تركية وعالمية، أن "الحادث ناجم عن تفجير انتحاري"، دون التثبت من صحة المعلومة بشكل رسمي حتى لحظة إعداد الخبر.

related

تحذيرات تركية: سنعيش مع توابع الزلزال لأسابيع

Date: 2019-09-30 16:45:28
تحذيرات تركية: سنعيش مع توابع الزلزال لأسابيع

مقتل واصابة سوريين بانفجار اثناء عبورهم الى تركيا

Date: 2020-10-11 12:27:55
مقتل واصابة سوريين بانفجار اثناء عبورهم الى تركيا

اعتقال 27 شخصا من داعش خططوا لمهاجمة 15 منطقة في تركيا

Date: 2020-07-19 13:38:37
اعتقال 27 شخصا من داعش خططوا لمهاجمة 15 منطقة في تركيا

مقتل شرطي تركي وإصابة آخرين بانفجار في بورصة

Date: 2022-04-20 09:20:54
مقتل شرطي تركي وإصابة آخرين بانفجار في بورصة

2000 إسرائيلي يختبئون بفنادق إسطنبول بعد تحذير جديد

Date: 2022-06-18 05:17:31
2000 إسرائيلي يختبئون بفنادق إسطنبول بعد تحذير جديد

"عزل جماعي" قبل إعادة انتخابات إسطنبول

Date: 2019-06-07 09:47:15
"عزل جماعي" قبل إعادة انتخابات إسطنبول

45 يوماً أمام اسطنبول لتجنب الجفاف

Date: 2021-01-15 06:05:18
45 يوماً أمام اسطنبول لتجنب الجفاف

هزة أرضية قوية تضرب تركيا

Date: 2019-09-26 14:08:50
هزة أرضية قوية تضرب تركيا