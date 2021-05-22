انفجار يستهدف مسيرة مؤيدة لفلسطين ويخلف قتلى وجرحى في باكستان

شفق نيوز / قتل 6 أشخاص وأصيب 14 آخرين، جراء انفجار قنبلة استهدفت مسيرة مؤيدة لفلسطين، جنوب غربي باكستان.

وقال جعفر خان، قائد شرطة محلي، لـ"رويترز"، إن انفجار القنبلة، وقع في مدينة بإقليم بلوخستان قرب الحدود الأفغانية، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه.

وجاءت المسيرة ضمن عدد من المسيرات التي شارك فيها عشرات الآلاف من الباكستانيين دعما للفلسطينيين، أمس الجمعة، في عدد من المدن بأنحاء مختلفة من البلاد، ومن بينها إسلام آباد وكراتشي.

ورفع المشاركون في المسيرات أعلام فلسطين، ولافتات مكتوب عليها "اتحدوا لتحرير فلسطين" و"قاطعوا إسرائيل".

ودخلت هدنة بين إسرائيل وحركة "حماس"، حيز التنفيذ، أمس الجمعة، بعد مواجهات استمرت 11 يوما.