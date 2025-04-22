انفجار يتسبب بحالة "طوارئ" في العاصمة الروسية

شفق نيوز/ ذكرت وكالة "تاس" الروسية للأنباء، يوم الثلاثاء، نقلاً عن خدمات الطوارئ، أنه تم إعلان حالة الطوارئ في منطقة فلاديمير شرقي موسكو بعد وقوع انفجار فيها.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية في بيان عبر تطبيق "تلغرام"، بأنه "بسبب اندلاع حريق في محيط قاعدة عسكرية في منطقة فلاديمير، وقع انفجار ذخائر مخزنة في مستودع".

وأضافت "وفقاً للمعلومات الأولية، لم تقع إصابات، والسبب وراء الحريق هو مخالفة قواعد السلامة خلال العمل بمواد متفجرة".

وأشارت الوزارة إلى أن عناصر إطفاء تابعين للجيش ووزارة الطوارئ أُرسلوا إلى المكان، من دون أن تحدد الموقع الدقيق للحريق.

من جانبها، أشارت النيابة العامة في منطقة فلاديمير إلى أن انفجاراً وقع بالقرب من بلدة بارسوفو الواقعة على بعد نحو 80 كيلومتراً شمال شرق موسكو، فيما أعلن حاكم المنطقة حالة الطوارئ في مقاطعة كيرجاتش حيث تقع بارسوفو.

وقال الحاكم ألكسندر أفديف في منشور عبر تطبيق "تلغرام"، إنه "تجري عمليات إجلاء في المناطق التي من المحتمل أن تكون قد تأثرت بانفجار الذخائر".

ووفق وزارة الدفاع الروسية، فقد تم تشكيل لجنة للتحقيق في أسباب الحادث و"سيتمّ تقديم المسؤولين المذنبين إلى العدالة".