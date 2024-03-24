انفجار وهجوم مسلح على مركز للشرطة في أرمينيا

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية الأرمينية، يوم الأحد، إصابة رجلين من ثلاثة مسلحين حاولوا مهاجمة مركز للشرطة، في منطقة "نور نورك" في العاصمة يريفان.

وذكرت الشرطة، أن "المعلومات الأولية، تفيد بانفجار قنبلة يدوية كانا يحملانهما، نتج عنها إصابة شخصين لكن الرجل الثالث كان خارج مركز الشرطة، ومعه قنبلة يدوية.

وتداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قصيرا، قالت إنه لمحاولة الاقتحام، يمكن فيه سماع صوت قنبلة.

هذا وأفادت وكالة تاس الروسية للأنباء، بأن قائد قوة الشرطة الأرمينية كان في مكان الحادث لإجراء مفاوضات مع الرجل.

بينما رجحت وكالة إنترفاكس للأنباء، أن المسلحين ربما ينتمون إلى منظمة (كومبات براذرهود) التي اُعتقل 50 فردا منها في وقت مبكر من الأحد، في وقت نفت المنظمة التقارير التي تحدثت عن تورطها.