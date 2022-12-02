انفجار وحريق كبير في ميناء شمالي تركيا

شفق نيوز / أفادت وسائل إعلام تركية، يوم الجمعة، بوقوع انفجار واندلاع حريق كبير في ميناء سامسون شمالي البلاد، لافتة إلى أن الحريق اندلع بعد انفجار غير معلوم الأسباب بعد في الميناء.

وأظهرت صور متداولة، تصاعد اللهب وألسنة الدخان من مستودع نفط صغير، في ميناء سامسون التركي، فيما لم تحدد أسباب الانفجار حتى الآن.

وبحسب صحيفة "حرييت" التركية، فقط سيطر رجال الإطفاء على الحريق ولم تسجل أي إصابات تذكر بين العاملين أو رجال الإطفاء.

وطوقت الشرطة التركية المنطقة، وبدأت التحقيقات لمعرفة أسباب الحادث، بعد إخماد النيران بالكامل.