انفجار هائل بمحطة وقود في روما يخلف عدداً من الإصابات

شفق نيوز – روما

أفادت وسائل إعلام إيطالية، يوم الجمعة، بإصابة عدد من الأشخاص جراء انفجار في محطة وقود بحي شرقي العاصمة روما.

وسُمع دوي الانفجار الضخم بمحطة "فيا دي جوردياني للبنزين" والديزل والغاز المسال في أنحاء العاصمة الإيطالية، وأسفر عن إصابة عدد من الأشخاص ثلاثة منهم بحروق بالغة، بحسب وكالة "رويترز".

ونشر موقع "روما توداي" الإخباري المحلي صورة تظهر سحابة ضخمة من الدخان والنيران فوق محطة الوقود.

وقالت إدارة النقل العام في روما، إنها أغلقت محطة مترو تيانو القريبة بناء على تعليمات من الشرطة.