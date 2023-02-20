انفجار "مروع" في كوردستان ايران والسلطات: ناجم عن تدمير ذخيرة

شفق نيوز/ سمع دوي انفجار وصف بـ"المروع" في محافظة كوردستان غربي إيران، يوم الاثنين، فيما اوضح مسؤول محلي ان الانفجار ناجم عن تدمير "ذخيرة مستلهكة".

وأفادت مواقع إخبارية إيرانية، بأن صوت انفجار شديد سمع في مدينة سنندج مركز محافظة كوردستان على الحدود مع العراق.

ونقل موقع "سحام نيوز" عن مصادر محلية في مدينة سنندج قولها إنه "سُمع دوي انفجار مروّع في مدينة سنندج، تسبّب الصوت في اهتزاز نوافذ المنازل وإصابة الأهالي بالذعر".

كما أظهر مقطع فيديو تصاعد أعمدة الدخان من موقع الحادث.

من جانبه، قال نائب محافظ مدينة سنندج للشؤون الأمنية عبد علي أسفندياري، إن تدمير الذخيرة المستهلكة في ثكنات الفرقة 28 مشاة كوردستان كان السبب خلف دوي الانفجار.

وأضاف أسفندياري في مقابلة مع وكالة الأنباء الإيرانية "إيرنا"، اليوم الإثنين، أن الذخيرة المستهلكة دمرت ظهيرة اليوم وانفجرت في سنندج، مما أدى إلى سماع صوت هائل.

وتابع "هذا الصوت والاهتزاز لا يدعو للقلق وهو روتين عمل عادي للثكنات".

والأربعاء الماضي، أفادت وكالات الأنباء الرسمية الإيرانية، بسماع دوي انفجار قوي في محافظة كرمان جنوب إيران.

وبعد مرور ساعات، زعمت وزارة الدفاع الإيرانية، إن صوت الانفجار الذي وقع في كرمان جاء نتيجة تفجير أسلحة قديمة.