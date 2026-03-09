انفجار أمام كنيس يهودي في مدينة لييج البلجيكية

شفق نيوز- لييج

أعلنت الشرطة البلجيكية، يوم الاثنين، وقوع انفجار أمام كنيس يهودي في مدينة لييج، دون تسجيل إصابات.

وقالت الشرطة إن الانفجار وقع قبيل الساعة الرابعة فجراً أمام الكنيس الواقع في شارع ليون فريدريك في المدينة.

ونقلت قناة "آر تي بي إف" البلجيكية عن الشرطة قولها إن الحادث "لم يسفر عن أي إصابات واقتصر على أضرار مادية".

وأضافت أن نوافذ المباني المقابلة تحطمت جراء الانفجار، فيما لا يزال الشارع مغلقاً إلى حين انتهاء التحقيقات، مع تطويق المنطقة المحيطة بالموقع.

وأشارت إلى أن محققين من قسم مكافحة الإرهاب التابع للشرطة القضائية الفيدرالية في لييج يتولون التحقيق في ملابسات الحادث.