انفجار قوي قرب مطار طشقند وفيديوهات توثق الحادثة

شفق نيوز/ دوّى انفجار قوي قرب مطار طشقند عاصمة أوزبكستان ليل الأربعاء-الخميس، بحسب ما أفادت وسائل إعلام في الدولة الواقعة في آسيا الوسطى، والتي لم تصدر عن سلطاتها في الحال أي معلومات بشأن ما جرى.

ونقل موقع "نوفا 24" الإخباري عن شهود عيان قولهم إن الانفجار وقع في مستودع للجمارك قرب مطار طشقند.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي عمودا من الدخان واللهب يرتفع في السماء ويضيء ظلمة الليل.

⚡️ The moment a massive explosion took place in Tashkent, Uzbekistan. pic.twitter.com/fa3cQmivzG — War Monitor (@WarMonitors) September 27, 2023

Not Russia this time... Tashkent, Uzbekistan ❗Crazy footage 🎦💥🔥🔥Tonight, there was a strong explosion 💥 near the Tashkent airport. The warehouse 'Tamozhennyy' in "Stroitelny", in the industrial zone exploded 💥, it is said to be full of workers. The cause is unknown. pic.twitter.com/SHFuBiUqml — LX (@LXSummer1) September 27, 2023

Not Russia this time... Tashkent, Uzbekistan ❗Crazy footage 🎦💥🔥🔥Tonight, there was a strong explosion 💥 near the Tashkent airport. The warehouse 'Tamozhennyy' in "Stroitelny", in the industrial zone exploded 💥, it is said to be full of workers. The cause is unknown. pic.twitter.com/SHFuBiUqml — LX (@LXSummer1) September 27, 2023

Tashkent, Uzbekistan ❗Some more footage 🎦Tamozhennyy Warehouse exploded 💥🔥 pic.twitter.com/NMOPK0zaSV — LX (@LXSummer1) September 27, 2023

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة أن حريقا اندلع في المخزن وتسبّب بوقوع جرحى نقلوا إلى المستشفى.

وقالت الوزارة في منشور على تطبيق تلغرام إنه "حتى الآن، ليس هناك إصابات خطرة بين الجرحى. في الوقت الراهن، يقدم الأطباء لهم كل المساعدة الطبية اللازمة".

كما أعلنت أن فرق إسعاف أخرى تقدم الرعاية الصحية الطارئة لعدد من المصابين في مكان الحريق وفي المباني السكنية القريبة منه، دون أن تذكر عدد هؤلاء الجرحى.

وتعد أوزبكستان الأكبر من حيث عدد السكان بين سائر جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق في آسيا الوسطى.