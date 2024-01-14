انفجار قوي قرب مصافي تكرير نفط اسرائيلية قرب حدود لبنان

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، يوم الأحد، بسماع دوي انفجار قوي في خليج حيفا قرب مصافي تكرير النفط .

وقال موقع "واينت" نقلا عن الشرطة الإسرائيلية إن "الأمر لم يكن حادثا أمنيا".

وذكرت المصافي في حيفا أنه كان "هناك زيادة مفاجئة في الضغط في إحدى المنشآت، تسببت في كسر قرص الأمان. ..ونتيجة لذلك، حدث دوي صوت بشكل مفاجئ يشبه صوت انفجار. لكن الأسباب لا تزال قيد التحقيق".

وأكدت المصافي في حيفا أن "الانفجار لم يؤد إلى إصابات".

وقالت مصادر إعلامية إن الجبهة الداخلية في إسرائيل لم تصدر أي إنذار.

وتقع حيفا على ساحل البحر الأبيض المتوسط على بعد 40 كلم تقريبا من حدود لبنان الجنوبية.

من جهتها، نقلت وسائل اعلام اسرائيلية عن هيئة الإطفاء الإسرائيلية قولها إن الانفجار وقع في مفاعل كرمل اوليفنز وهو احد المفاعلات النووية في إسرائيل.