انفجار في واشنطن والسلطات تكشف تفاصيله

شفق نيوز/ قال مكتب إدارة الطوارئ في أنابوليس بولاية ماريلاند، إن دوي انفجار سُمع في واشنطن العاصمة، الأحد، نجم عن رحلة مرخص بها للبنتاغون.

وأفاد سكان في واشنطن أنهم سمعوا انفجارًا مدويًا في منطقة واسعة، لكن مسؤولي إدارة الإطفاء والأمن الداخلي قالوا إنهم لم يبلغوا عن أي حوادث.

وتوافد سكان العاصمة الأمريكية على موقع تويتر للإبلاغ عن سماع دوي عالٍ قالوا إنه هز الأرض وللسؤال عما إذا كان لدى أي شخص أي معلومات عما كان عليه.

وقال متحدث باسم إدارة الإطفاء "ليس لدينا حوادث نشطة".

فيما أكدت إدارة الأمن الداخلي وإدارة الطوارئ في العاصمة على تويتر: "لا يوجد تهديد في الوقت الحالي".

وقالت إدارة الطيران الفيدرالية إن طائرة من طراز سيسنا تحطمت في تضاريس جبلية في جنوب غرب فرجينيا في وقت قريب من سماع دوي الصوت في العاصمة.

ولم يتسن التأكد على الفور مما إذا كان هناك صلة بين دوي حاجز الصوت وتحطم الطائرة الخفيفة.