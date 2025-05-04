انفجار في موسكو يوقع ضحايا (فيديو)

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام روسية، مساء اليوم الأحد، بإصابة نحو 10 أشخاص وحوصر 8 آخرون بحسب البيانات الأولية إثر حريق كبير اندلع نتيجة انفجار غاز وقع في شارع الجنرال تيولينيف رقم 39 بالعاصمة الروسية موسكو.

ووقع الانفجار في الطابق التاسع من مبنى مكون من تسعة طوابق، واحترقت شقتان، فيما تعرضت الشقة الواقعة في مركز الانفجار لأضرار بالغة، كما انهار سقف المبنى جزئياً. والسبب الأولي هو انفجار غاز.

وبحسب طواقم الطوارئ، أصبحت الحرائق أكثر تعقيداً، وهرعت عدة فرق إطفاء إلى مكان الحادث، وما تزال عمليات تحديد أسباب الحادث مستمرة.