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انفجار غامض في موقع للغاز غربي طهران

Category: عربي ودولي

Date: 2021-11-10T18:35:09+0000
انفجار غامض في موقع للغاز غربي طهران

شفق نيوز/ هز انفجار ضخم العاصمة الايرانية طهران، مساء اليوم الاربعاء، وقع في موقع لتوزيع الغاز السائل، من دون معرفة الأسباب وحجم الخسائر.

وقالت وكالة أنباء هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني، إن الانفجار وقع في منطقة جسر فرديس بمدينة كرج غرب طهران، ولم ترد أنباء بعد عن سبب الانفجار والأضرار التي خلفها.

من جانبه، قال رئيس منظمة الإطفاء في مدينة كرج، وحيد تاجي، إن حريقاً اندلع في مستودع أسطوانات الغاز السائل، الذي رافقه انفجار بعض هذه الأسطوانات، وتم احتواؤه بالكامل وإخماده.

وأضاف أن الحادث وقع في الساعة 16:43 (بالتوقيت المحلي)، واندلع حريق في ورشة شحن أسطوانات الغاز السائل غير القانونية، التي يبلغ ارتفاعها 50 مترًا والواقعة في جسر فرديس، مشيراً إلى إرسال رجال إطفاء من فريق الإنقاذ مع 10 مركبات ثقيلة وشبه ثقيلة إلى الموقع للمشاركة في احتواء الحريق.

وتابع المسؤول في بلدية مدينة كرج غرب طهران أنه "مع الإجراءات السريعة التي اتخذت لمنع انتشار الحريق إلى الأسطوانات الأخرى في هذه الورشة، تم إخراج حوالي 60 أسطوانة من الغاز المسال بوزن 33 كيلوغراماً من الورشة بواسطة رجال الإطفاء".

ونفى تاجي وقوع إصابات جراء الحريق والانفجار الذي أعقبه، مبيناً أن هذه النيران تسببت أيضًا في حدوث انفجارات، ولحسن الحظ، بسبب عدم نشاط الورش المجاورة، لم تقع إصابات.

وأشار إلى أن مستودع أسطوانات الغاز المسال هذا اشتعلت فيه النيران في الماضي، مضيفا تم إغلاق هذه الوحدة مرة واحدة، ولكن للأسف استأنفت نشاطها، وتسبب مستودع أسطوانات الغاز المسال بهذه الوحدة في وقوع هذا الحادث.

وعن أسباب الحريق، أشار وحيد تاجي إلى أن فريقاً من الخبراء بدأوا التحقيق لمعرفة أسباب الحادث.

وفي حادث آخر، أفادت مواقع إخبارية إيرانية باندلاع حريق هائل في مبنى مؤلف من طوابق عدة على الطريق الذي يربط مدينة جالوس مع كلار آباد بمحافظة مازندران شمال إيران.

وذكر موقع الأخبار العاجلة الحكومي، أنه لم يتم الإبلاغ عن معلومات دقيقة عن أسباب الحادث والخسائر في الأرواح والممتلكات حتى الآن، مبيناً أن النيران سرت إلى الطوابق العليا من هذا المبنى.

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