انفجار عنيف يهز لندن

شفق نيوز/ هز انفجار عنيف العاصمة البريطانية لندن، يوم الاثنين، بالقرب من محطة مترو للأنفاق، وتسبب بخسائر مادية جسيمة، ما زالت أسبابه مجهولة.

وأعلن قسم الإطفاء في لندن عن توجه عشرة سيارات ونحو 70 رجل إطفاء إلى موقع الانفجار، في محطة Elephant & Castle.

وأشار إلى أن الانفجار أدى لاحتراق عدد من السيارات وأكشاك هاتف ومبنى تجاري بالقرب من الموقع.

وطلب قسم الإطفاء من السكان المحليين الابتعاد عن نوافذ منازلهم وإغلاق الأبواب.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على تويتر، كرة نار كبيرة تخرج من موقع الانفجار، بالإضافة إلى سحابة ضخمة من الدخان الكثيف التي تتصاعد من الموقع.