سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

انفجار عنيف يهز لندن

Category: عربي ودولي

Date: 2021-06-28T14:44:10+0000
انفجار عنيف يهز لندن

شفق نيوز/ هز انفجار عنيف العاصمة البريطانية لندن، يوم الاثنين، بالقرب من محطة مترو للأنفاق، وتسبب بخسائر مادية جسيمة، ما زالت أسبابه مجهولة.

وأعلن قسم الإطفاء في لندن عن توجه عشرة سيارات ونحو 70 رجل إطفاء إلى موقع الانفجار، في محطة Elephant & Castle.

وأشار إلى أن الانفجار أدى لاحتراق عدد من السيارات وأكشاك هاتف ومبنى تجاري بالقرب من الموقع.

وطلب قسم الإطفاء من السكان المحليين الابتعاد عن نوافذ منازلهم وإغلاق الأبواب.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على تويتر، كرة نار كبيرة تخرج من موقع الانفجار، بالإضافة إلى سحابة ضخمة من الدخان الكثيف التي تتصاعد من الموقع.

related

كورونا يشعل اشتباكات في لندن.. وحالات الإصابة في ارتفاع

Date: 2020-09-19 17:56:08
كورونا يشعل اشتباكات في لندن.. وحالات الإصابة في ارتفاع

"سلالة جديدة" من كورونا تجبر لندن لإعلان الطوارئ القصوى

Date: 2020-12-14 16:03:17
"سلالة جديدة" من كورونا تجبر لندن لإعلان الطوارئ القصوى

سكان لندن يفرون منها بعد كشف سلالة جديدة من فيروس كورونا

Date: 2020-12-21 04:59:47
سكان لندن يفرون منها بعد كشف سلالة جديدة من فيروس كورونا

خروج فيروس كورونا عن السيطرة وإعلان حالة الطوارئ في لندن

Date: 2021-01-08 18:09:19
خروج فيروس كورونا عن السيطرة وإعلان حالة الطوارئ في لندن

اعتقال وإصابة العشرات في تظاهرات "ضد الحجر" في لندن

Date: 2021-03-21 04:33:07
اعتقال وإصابة العشرات في تظاهرات "ضد الحجر" في لندن

طهران تستدعي السفير البريطاني على خلفية مضايقة ناخبين إيرانيين في لندن

Date: 2021-06-19 09:57:11
طهران تستدعي السفير البريطاني على خلفية مضايقة ناخبين إيرانيين في لندن

بالفيديو.. اعتقال رجل طعن رجل دين في مسجد بلندن

Date: 2020-02-20 19:09:39
بالفيديو.. اعتقال رجل طعن رجل دين في مسجد بلندن