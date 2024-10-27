"انفجار عنيف" يهز قاعدة أمريكية في سوريا

شفق نيوز/ افاد المرصد السوري لحقوق الانسان يوم الأحد، بدوي انفجار عنيف في محيط حقل العمر النفطي أكبر قواعد “التحالف الدولي” في سورية، شرق دير الزور، تزامنا مع تحليق مكثف للطيران الأمريكي في أجواء المنطقة.

ومساء أمس، قصفت القوات الأمريكية من قاعدتها في حقل “كونيكو” للغاز بريف دير الزور، مناطق سيطرة قوات النظام ووالفصائل الموالية لإيران، حيث استهدفت بالمدفعية الثقيلة مواقع في بلدتي خشام ومراط بريف دير الزور، وسط حالة انتشار من قبل الميليشيات، دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية.

ويأتي القصف، في ظل الاستهدافات المتبادلة بين قوات “التحالف الدولي” من جهة، والفصائل الموالية لإيران من جهة أخرى في مناطق غرب الفرات.