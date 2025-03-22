انفجار عنيف يهزّ طهران.. إصابات عديدة وانهيار مبنى كامل (فيديو)

شفق نيوز/ أصيب 21 شخصًا، في حصيلة غير نهائية، يوم السبت، إثر انهيار مبنى مكوّن من 3 طوابق نتيجة انفجار بعد تسرّب الغاز الطبيعي في أحد المباني السكنية في العاصمة الإيرانية طهران.

وقال المتحدث باسم فرق الإطفاء في طهران، جلال ملكي، إن عدد المصابين بلغ حتى الآن 21 شخصًا، حيث تم نقل 11 مصابًا إلى المستشفيات، بينما تلقى 10 آخرون العلاج في موقع الحادث.

وأضاف ملكي أن "بعض المصابين في حالة خطرة جراء الإصابات الشديدة"، مشيرًا إلى أن "عمليات البحث تحت الأنقاض لا تزال مستمرة، فيما تعمل فرق الإنقاذ على إزالة الركام تحسبًا لوجود مزيد من الضحايا".

وذكرت وكالة أنباء "فارس نيوز" أن الانفجار وقع في شارع عباسي نتيجة أعمال حفر بئر والاصطدام بأنبوب غاز، ما أدى إلى تدمير كامل للمبنى المكوّن من 3 طوابق.