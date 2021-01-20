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انفجار عنيف يهز العاصمة الإسبانية

Category: عربي ودولي

Date: 2021-01-20T15:01:54+0000
انفجار عنيف يهز العاصمة الإسبانية

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام إسبانية، يوم الأربعاء، بأن انفجاراً عنيفاً هز العاصمة الإسبانية مدريد وتسبب بانهيار أحد المباني.

ونقلت وسائل الإعلام عن خدمات الطوارئ في مدريد، قولها إن فرق إنقاذ ومكافحة الحرائق والشرطة هرعت الى وسط المدينة عقب سماع دوي انفجار هائل، دون ذكر مزيد من التفاصيل عن طبيعة الانفجار.

وأظهرت صور وتسجيلات مصورة على وسائل التواصل الاجتماعي أعمدة من الدخان تندلع من مبنى وركاما متناثرا في شارع بوسط مدريد، وفق هيئة البث الاسبانية TVE، التي أضافت أن انفجارا وقع في مبنى قريب من دار مسنين.

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