انفجار على متن سفينة في خليج عُمان

شفق نيوز/ أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، وشركة للأمن البحري، يوم الجمعة، أن سفينة تعرضت لانفجار في خليج عُمان أمس الخميس، دون وقوع خسائر بشرية.

وقال الهيئة إن الحادث "وقع الساعة 2040 بتوقيت جرينتش، في خليج عُمان" لكنها لم تذكر أي تفاصيل عن سبب الانفجار، وفق رويترز.

وأضافت الهيئة البريطانية: "التحقيقات جارية.. السفينة في أمان والطاقم بخير.. تم توجيه النصح للسفن التي تبحر في المنطقة بتوخي الحذر".

وقالت شركة درياد جلوبال للأمن البحري إن السفينة المعنية هي إم. في هيليوس راي وهي تنقل سيارات، وكانت في طريقها إلى سنغافورة قادمة من مدينة الدمام في المملكة العربية السعودية.

وقال الأسطول الأمريكي الخامس المتمركز في البحرين إنه على علم بالحادث ويراقب الوضع.

ويربط خليج عُمان بحر العرب بمضيق هرمز والخليج العربي، ويمر بمحاذاة باكستان وإيران من الشمال ودولة الإمارات العربية المتحدة من الغرب، وسلطنة عمان من الجنوب.

وقامت إيران خلال الفترة الماضية باحتجاز سفن في المنطقة التي تمر منها نسبة كبيرة من إمدادات الطاقة حول العالم، في حوادث متفرقة، بتهم من بينها اختراق قوانين الملاحة.

كما شهدت المنطقة حوادث بحرية غامضة، استهدفت سفنا تجارية، وكانت أصابع الاتهام تشير دائما إلى دور لإيران في تلك الحوادث، في ظل الضغوط الاقتصادية التي يتعرض لها النظام الحاكم في طهران، بفعل عقوبات صارمة فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.