انفجار ضخم يهز تل أبيب وانباء عن هجوم بطائرة مسيرة

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام إسرائيلية فجر اليوم الجمعة، بوقوع انفجار قوي بشارع بن يهودا في تل أبيب، بالقرب من السفارة الأمريكية، مؤكدة أنه تم سماع أصداء الانفجار في مناطق عديدة وسط البلاد.

ونشرت صفحة صحيفة "يديعوت أحرونوت" على "تلغرام" مقاطع فيديو تظهر اللحظات الأولى للانفجار.

وأشارت وسائل إعلام عبرية أن هناك ترجيحات أن يكون الانفجار ناتجا عن هجوم بطائرة مسيرة، لكن السلطات لم تؤكد ذلك.

وقال المتحدث باسم الشرطة: "قبل قليل ورد بلاغ إلى مقر الشرطة عن سماع دوي انفجار في أحد المباني في مدينة تل أبيب. وصلت إلى مكان الحادث قوات كبيرة من شرطة منطقة تل أبيب، وتقوم بالتعامل مع الحادث".

وأشارت وسائل إعلام عبرية إلى أن هذا ليس انفجارا بطائرة بدون طيار، وأنه لم يتم الكشف عن أي اختراق جوي لأراضي إسرائيل، ولا تزال التفاصيل قيد التحقيق.

وذلك بعد أن تداولات منصات إخبارية صورة وفيديو لما يبدو أنه جناح طائرة بدون طيار من مكان الانفجار.

وذكر الاسعاف الإسرائيلي أن عددا من الإسرائيليين أصيبوا بالانفجار جراء الشظايا الناجمة عن الانفجار الهائل.