انفجار ضخم يهز العاصمة المكسيكية ويوقع 5 إصابات

شفق نيوز- مكسيكو

هز انفجار ضخم حي "باسيو دي تاكسكينا" في المكسيك، فجر السبت، جراء تسرب غاز داخل إحدى الشقق، ما أدى إلى تدمير مبنى سكني مؤلف من 6 طوابق.

ووثقت مشاهد، جرى تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي، لحظة وقوع الانفجار القوي في الحي التابع لبلدية "كويواكان"، والدمار الذي حل بالمبنى والمنطقة المحيطة بالموقع.

وأظهرت المقاطع المتداولة للحظة الانفجار حدوث "موجة صدمية" أدت إلى تحطم النوافذ والحواجز المعدنية والمركبات المتوقفة في المنطقة، ما أدى إلى تناثر الحطام على مساحة واسعة من موقف الانفجار.

وأبلغت السلطات في تقاريرها الأولية بأن الانفجار أسفر عن إصابة 5 أشخاص على الأقل تم علاج بعضهم في موقع الحادثة ونقل من تطلب وضعهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

وأفات السلطات المحلية بأنه تم إجلاء 2500 شخص من 280 شقة كإجراء احترازي، مشيرة إلى أن الانفجار تسبب بأضرار لحقت 7 مباني في المنطقة، وأن 3 منها تعرضت لأضرار إنشائية.