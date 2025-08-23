انفجار ضخم وحريق هائل في منشأة نفطية أمريكية.. فيديو

شفق نيوز- لويزيانا

شهدت ولاية لويزيانا الأمريكية، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، انفجاراً ضخماً أعقبه حريق هائل داخل إحدى المنشآت الصناعية النفطية.

وذكرت مصادر أمريكية أن الانفجار وقع في مصنع "سميتي سابلاي" المتخصص بإنتاج المشتقات البترولية وزيوت التشحيم، والواقع في بلدة "روزلاند" بمقاطعة "تانجيباهوا".

وأفاد مسؤولون محليون بأن فرق الإطفاء والإسعاف والطوارئ هرعت إلى موقع الحادث للتعامل مع الكارثة والوقوف على ملابساتها وأسباب وقوعها، مشيرين إلى أن المصنع يضم نحو 400 عامل.

وبحسب شبكة (NBC) الأمريكية، أصدرت السلطات أمراً بإخلاء السكان القاطنين بالقرب من المصنع، قبل أن توسع قرار الإخلاء الإلزامي ليشمل دائرة نصف قطرها ميل واحد من موقع الحادث.

وأكدت أبرشية مقاطعة "تانجيباهوا" عبر منصة "إكس" أن أكثر من 35 جهة استجابت للانفجار والحريق، بينها 20 هيئة إطفاء. فيما نشر مكتب العمدة رسالة للسكان دعاهم فيها إلى "الانتقال فوراً والابتعاد عن المنطقة حتى إشعار آخر".

وقال رئيس الأبرشية روبي ميلر، في مؤتمر صحفي، إن الحادث لم يسفر عن أي إصابات وهو ما اعتبره "أمراً مبشراً"، مبيناً أن الحريق ما يزال مشتعلاً وأن إدارة جودة البيئة في لويزيانا تتابع الوضع البيئي، دون أن تتضح بعد أسباب الانفجار.