انفجار سيارة مفخخة وسط مدينة منبج في سوريا

شفق نيوز/ أفاد مصدر في سوريا، يوم الجمعة، بانفجار سيارة مفخخة وسط مدينة منبج السورية شرقي حلي.

وقال المصدر، إن "انفجار عنيف هز مدينة منبج، ناجم عن سيارة مفخخة انفجرت في شارع الرابطة وسط المدينة، دون ورود معلومات عن حجم الخسائر البشرية والمادية حتى اللحظة".

يشار إلى أن، التفجير هو الخامس من نوعه في المناطق التي سيطرت عليها الفصائل الموالية لتركيا مؤخرا.

وفي 1 كانون الثاني/ يناير الجاري، انفجرت دراجة نارية مفخخة في قرية دير جمال بريف حلب الشمالي.