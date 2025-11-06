انفجاران في ولايتين أميركيتين يخلفان إصابات بشرية وتسرب كيميائي

شفق نيوز- واشنطن

شهدت الولايات المتحدة، يوم الخميس، انفجارين أسفرا عن إصابات وأضرار مادية، إذ وقع الأول في مدينة نيويورك وأسفرعن إصابة سبعة من رجال الإطفاء أثناء محاولتهم إخماد الحريق، فيما تسبب الآخر بتسرب للأمونيا السائلة داخل مصنع تابع لشركة "CF Industries" لإنتاج الأسمدة شمال مدينة يازو سيتي، دون تسجيل أي ضحايا حتى الآن.

وأوضحت مصادر، أن "مقاطع مصوّرة نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي توثّق لحظة الانفجار، عند تقاطع شارع وينشستر أفينيو"، فيما أرجعت المصادر، "سبب الحريق إلى اشتعال النيران في قمامة قرب السيارة، مشيرة إلى ارتفاع كرة نارية ضخمة".

إلى ذلك، أعلن حاكم ولاية ميسيسيبي الأميركية، تيت ريفز، يوم الخميس، وقوع تسرب للأمونيا السائلة في مصنع تابع لشركة CF Industries لإنتاج الأسمدة شمال مدينة يازو سيتي، نتيجة انفجار، دون تسجيل أي ضحايا حتى الآن.

وقال ريفز عبر منصة "إكس": "تعمل ولاية ميسيسيبي بنشاط على احتواء تسرب الأمونيا السائلة في مصنع CF Industries شمال يازو سيتي، فيما تشير البيانات الأولية إلى أن التسرب حدث نتيجة انفجار".

وأوضح الحاكم أنه "لا توجد معلومات عن قتلى أو مصابين"، داعيًا السكان القاطنين بالقرب من طريقي رينشو وجينيريت إلى "الإخلاء الفوري حفاظًا على سلامتهم".

من جانبها، أفادت قناة "فوكس نيوز" الأميركية ، بأن الصليب الأحمر الأميركي فتح مركزًا لتقديم المساعدة للمتضررين من الحادث، فيما أعلن قسم جودة البيئة في ميسيسيبي عبر منصة "إكس" أنه "بدأ تنفيذ مراقبة جوية لمتابعة تطورات الوضع وتقييم مستوى التلوث في المنطقة".