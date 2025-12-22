انفجار سيارة في موسكو.. سائق مصاب ومركبات مدمرة

شفق نيوز- موسكو

أُصيب سائق بجروح خطيرة صباح اليوم الاثنين، جراء انفجار سيارته في موقف للسيارات بالعاصمة الروسية موسكو.

وأفادت وسائل إعلام روسية، بأن الجزء الأمامي من سيارة من نوع "كيا" انفجر بينما كان السائق بداخلها، ما أدى إلى احتجازه داخل المركبة.

وهرعت فرق الإسعاف إلى الموقع، وتعمل حالياً على إخراج السائق، الذي يُصنف وضعه الصحي على أنه "خطير".

وبحسب موقع RT الاخباري الروسي، أسفر الانفجار عن تضرر ما لا يقل عن سبع سيارات كانت متوقفة في المكان المجاور.