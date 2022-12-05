انفجار سيارة تقل موظفين في القامشلي السورية.. صور

شفق نيوز/ انفجرت سيارة تعود لهيئة التربية التابعة لـ"الإدارة الذاتية" الكوردية في مدينة القامشلي بشمال سوريا صباح اليوم الاثنين، وفق ما أفادت به وسائل إعلام.

وقال موقع RT الاخباري الروسي، إن الهجوم وقع بالقرب من الهيئة ("مدرسة العروبة" سابقا) بعد نزول الموظفين من السيارة بدقائق، مخلفا إصابات، حسب المعلومات الأولية.

ولم يعرف على الفور ما إذا كانت الانفجار ناجما عن الاستهداف بطائرة مسيرة مفخخة أو سبب آخر.

وفي أكتوبر الماضي أفادت وكالة "سانا" بوقوع انفجار في القامشلي ناتج عن استهداف طائرة مسيرة تركية لسيارة عابرة على أطراف حي المحمقية بالمدينة.