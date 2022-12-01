انفجار داخل سفارة أوكرانيا في مدريد عبر "رسالة مفخخة"

شفق نيوز/ في هجوم يعتبر الأول من نوعه، أصيبت موظفة في السفارة الأوكرانية في مدريد بجروح طفيفة (الأربعاء)، بـ"انفجار" داخل السفارة فيما كانت "تتعامل مع رسالة"، وفق ما أفاد مصدر في الشرطة الإسبانية.

وأوضح المصدر، أن "الشرطة الوطنية أبلغت قرابة الساعة 13,00 (12,00 بتوقيت غرينتش) بحدوث انفجار في السفارة الأوكرانية في مدريد. وقع عندما كان أحد موظفي السفارة يتعامل مع رسالة".

وأضاف أن "هذا الموظف أصيب بإصابة طفيفة وتوجه بنفسه إلى المستشفى" لتلقي العلاج.

وقال المصدر "فتحت الشرطة الوطنية تحقيقا تشارك فيه الشرطة العلمية".

من جانبها، فرضت الشرطة طوقا أمنيا حول السفارة الواقعة في منطقة سكنية قريبة من المدرسة الفرنسية في مدريد.

إلى هذا، أمرت أوكرانيا، "بتشديد الإجراءات الأمنية" لكل سفاراتها بعد إصابة "موظفة" في بعثتها في مدريد بجروح طفيفة عندما انفجرت رسالة مفخخة.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأوكرانية أوليغ نيكولنكو على تويتر "أمر (وزير الخارجية الأوكراني) دميترو كوليبا بتعزيز أمن كل السفارات الأوكرانية. كما دعا السلطات الإسبانية إلى التحقيق بشكل عاجل في هذا الهجوم".