انفجار حافلة في إسرائيل والشرطة تشتبه بـ"جريمة"

انفجار حافلة في إسرائيل والشرطة تشتبه بـ"جريمة"
2024-05-27T05:40:52+00:00

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، يوم الإثنين، بأن النيران اندلعت في حافلة صغيرة على تقاطع ولفسون بين تل أبيب وحولون.

وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، إنه، تم إخلاء رجل يبلغ من العمر 60 عاما يعاني من حروق من الدرجة الثانية والثالثة من مكان الحادث بواسطة المسعفين.

وبحسب الصحيفة، تقول الشرطة إنها تتعامل مع الحادث على أنه "إجرامي"، مما يشير إلى أنها لا تشك في وجود دافع "إرهابي".

أخبار ذات صلة arrow right header.svg

Shafaq Live
Shafaq Live
عربي
عربي
Radio radio icon