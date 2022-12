انفجار جنوب موسكو يخلف قتلى.. فيديو

شفق نيوز/ هزّ انفجار قوي مقاطعة ساراتوف جنوب العاصمة الروسية موسكو، في منطقة قريبة من مطار للقوات المسلحة في وقت مبكر من صباح الاثنين.

وأبلغ سكان محليون السلطات بأنهم شاهدوا وميضاً ساطعاً تلاه انفجار قوي.

ووفق المعلومات، قتل 5 أشخاص وأصيب 3 آخرون، بحسب صحيفة ساراتوف 24 المحلية.

كما انتشرت مقاطع فيديو عبر تويتر، أظهرت دخاناً كثيفاً يتصاعد من منطقة المطار بعد الانفجار، وسط معلومات بأن تلك المنطقة تأوي قاذفات استراتيجية من طراز Tu-95/160 تنطلق منه عادة ضربات صاروخية على أوكرانيا.

What a way to start the day. A powerful explosion rang out in Engels’ airport in Russia. Let me remind you that there is an airfield with Tu-95/160 strategic bombers from which missile strikes are launched on Ukraine. pic.twitter.com/RarV3GUanY