انفجار أبو ظبي.. 122 شخصا بين قتيل وجريح والسلطات تتوعد الناشطين

شفق نيوز/ أعلنت شرطة أبوظبي، اليوم الاثنين، سقوط 122 شخص بين قتيل وجريح بانفجار "أسطوانة غاز" داخل مطعم في العاصمة أبو ظبي.

وبينت تقارير صحفية اطلعت عليها شفق نيوز إن "انفجاراً وقع، ظهر اليوم، في احد المطاعم في حي الخالدية الراقي وسط العاصمة أبو ظبي، ما أدى الى مقتل شخصين وإصابة 120 آخرين بجروح متفاوتة".

وبينت شرطة أبو ظبي، وفقا للتقارير أن "تم اخلاء جثث القتلى والجرحى وفتح تحقيق بالحادث".

وحذرت شرطة أبوظبي الجمهور من نشر أي لقطات من آثار الانفجار في البلاد بقوانين صارمة بشأن التعبير.

وكانت السلطات قد هددت بتوجيه اتهامات جنائية لمن بثوا صورًا لهجمات على البلاد في أعقاب سلسلة هجمات بطائرات من دون طيار على العاصمة من قبل المتمردين الحوثيين في اليمن.