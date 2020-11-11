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انفجار بمقبرة لغير المسلمين في مدينة جدة السعودية

Category: عربي ودولي

Date: 2020-11-11T11:51:29+0000
انفجار بمقبرة لغير المسلمين في مدينة جدة السعودية

شفق نيوز/ وقع في مدينة جدة السعودية، يوم الأربعاء، اعتداء بعبوّة ناسفة في مقبرة لغير المسلمين أسفر عن وقوع جرحى بحسب مصادر فرنسية.

وقال مسؤول بالحكومة اليونانية، إن أربعة أشخاص أصيبوا بجروح طفيفة أحدهم يوناني في انفجار بمقبرة لغير المسلمين في مدينة جدة.

وقال دبلوماسي فرنسي، إن حارسين سعوديين أصيبا بجراح طفيفة جراء الهجوم الذي تم بعبوة ناسفة.

والفعالية التي استهدفها الهجوم نظمتها السفارة الفرنسية إحياء لذكرى انتهاء الحرب العالمية الأولى باتفاق الهدنة في الـ11 من تشرين الثاني/نوفمبر 1918، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية.

وقالت الخارجية في بيان ”استهدفت المراسم التي كانت تجري في ذكرى انتهاء الحرب العالمية الأولى في مقبرة لغير المسلمين في جدة والتي كان يشارك فيها عدد من القناصل بينهم قنصل فرنسا، باعتداء بعبوة ناسفة هذا الصباح؛ ما أدى إلى وقوع عدد من الجرحى“. ونددت الخارجية بـ“حزم بالعمل الجبان غير المبرر“.

ولم تصدر السلطات في السعودية حتى الآن أي بيان حول الاعتداء.

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