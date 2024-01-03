هجوم إرهابي.. تفاصيل جديدة عن تفجيرين بالقرب من قبر سليماني

شفق نيوز/ أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني، يوم الأربعاء، بوقوع انفجار بالقرب من قبر قائد فيلق القدس في الحرس الثوري قاسم سليماني، في محافظة كرمان، مخلفاً 15 مصاباً على الأقل.

وفي تطور لاحق، أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية، بأن تفجيرين إرهابيين على الطريق المؤدي إلى قبر سليماني في كرمان جنوب إيران، ما تسبب بحالة من الذعر بين الحشود المتواجدة في المكان.

وتحدثت العلاقات العامة بإدارة الطوارئ في إيران، لوكالة "تسنيم"، عن عدد المصابين في حادث الانفجار على طريق روضة الشهداء في كرمان، وقالت: "قبل دقائق قليلة، وقع حادث انفجار في نفق (كنبد جبليه)، حيث أصيب 15 شخصاً وتم نقلهم إلى المراكز الطبية".

وأضافت: "بعد دقائق من هذا الحادث وقع انفجار ثان في بوابة (قلي بيك)، وفي هذه الحادثة أصيب 20 شخصا بسبب الزحام"، مردفة بالقول: "أغلب المصابين كانت إصاباتهم ناجمة عن الازدحام وهروب الناس لدى سماع الصوت القوي".

ووفق وكالة "تسنيم" الإيرانية، فإن عدد الجرحى والضحايا في هذين التفجيرين مرتفع، مرجحة أن يكون عدد الضحايا أكثر من 50 شخصاً وإصابة ما بين 50 إلى 60 آخرين على الأقل.

يأتي ذلك بالتزامن مع الذكرى السنوية الرابعة لمقتل سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس بغارة أمريكية قرب مطار بغداد الدولي في الثالث من كانون الثاني/ يناير 2020.

وتناقل مدونون، مقاطع فيديو لعمليات نقل للمصابين والجرحى في موقع الانفجار، الذي قال التلفزيون الإيراني، إنه ناجم عن انفجار أسطوانات غاز قرب الطريق المؤدي إلى قبر سليماني.