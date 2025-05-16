انفجارات وحالة طوارئ في بريطانيا.. حريق هائل يلتهم قاعدة عسكرية سابقة

شفق نيوز/ تحولت سماء منطقة بيستر في "أوكسفورد شاير" ببريطانيا إلى سحابة من الدخان الأسود الكثيف بعد اندلاع حريق ضخم في موقع قاعدة جوية بريطانية سابقة.

ووفقاً لشهود عيان، فإن أصوات انفجارات مدوية هزت أرجاء المنطقة، بينما هرعت عشر فرق من الإطفاء والإنقاذ إلى الموقع في محاولة للسيطرة على ألسنة اللهب.

وأصدرت السلطات البريطانية تحذيرات عاجلة للسكان المحليين طالبتهم فيها بالبقاء داخل منازلهم وإغلاق النوافذ بإحكام، مشيرة إلى أن الحريق "حادث خطير" وما يزال مستمراً في موقع "بيستر موشن"، وهو مركز شهير يحتضن أكثر من 50 شركة متخصصة في ترميم السيارات الكلاسيكية والتقنيات الهندسية المتقدمة.

وقال عضو المجلس المحلي، سام هولاند، إن الموقع المتضرر جزء من قاعدة تاريخية تعود لسلاح الجو الملكي، وقد أعيد توظيفها كموقع يدمج بين التراث الميكانيكي والطيران.

وما تزال التحقيقات جارية لتحديد أسباب الحريق وسط حالة من الاستنفار والقلق في المنطقة، وفقاً لمصادر بريطانية.