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انفجارات واشتباكات متبادلة.. القوات الروسية تهاجم العاصمة الاوكرانية من عدة محاور

Category: عربي ودولي

Date: 2022-02-26T04:18:45+0000
انفجارات واشتباكات متبادلة.. القوات الروسية تهاجم العاصمة الاوكرانية من عدة محاور

شفق نيوز/ هاجمت القوات الروسية اليوم السبت، العاصمة الأوكرانية كييف من عدة اتجاهات، فيما ذكر الجيش الأوكراني أنه تصدى لهجوم روسي على قاعدة عسكرية في العاصمة، مشيرا الى أن جنودا روسا يحاولون السيطرة على محطة لتوليد الكهرباء. بينما قالت موسكو إن جيشها دخل مدينة ميليتوبول جنوبي أوكرانيا دون مقاومة.

وذكرت القوات الأوكرانية إنها صدت هجوما ليليا شنه جنود روس على أحد مواقعها في شارع النصر، وهو أحد الشوارع الرئيسية في العاصمة كييف. وأوردت وكالة رويترز عن الجيش الأوكراني قوله إن القوات الروسية هاجمت قاعدة عسكرية في كييف.

من ناحية أخرى، أوردت وكالة إنترفاكس الأوكرانية أن جنودا روس يحاولون الاستيلاء على إحدى محطات توليد الكهرباء في كييف، وأوضحت وسائل إعلام أوكرانية أن المحطة تقع في الأحياء الشمالية للعاصمة.

كما هاجمت القوات الروسية الجهة الجنوبية الغربية للعاصمة الأوكرانية وقد سمعت دوي انفجارات في غرب المدينة.

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