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انفجارات متتالية قرب معبد للسيخ في كابل.. فيديو

Category: عربي ودولي

Date: 2022-06-18T05:45:07+0000
انفجارات متتالية قرب معبد للسيخ في كابل.. فيديو

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام أفغانية بوقوع انفجارات متتالية، اليوم السبت، في منطقة "كارت إي باروان" بالعاصمة كابل، بالقرب من معبد "دارامشالا" لطائفة السيخ.

وقالت قناة "كابل نيوز" الإخبارية في "تويتر": إن "4 انفجارات متتالية وقعت في منطقة كارت إي باروان في مدينة كابل"، مبينة أن "التفجيرات وقعت بالقرب من معبد دارامشالا السيخ".

واضافت القناة الافغانية أن "مسؤولي الأمن لم يقدموا مزيدا من المعلومات حتى الآن".

كما أكدت "كابل نيوز"، أن "دوي انفجارين آخرين سمع في منطقة كارتا باروان بالحي الرابع في كابل".

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