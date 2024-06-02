انفجارات "قوية" تهز مدينة حلب وأنباء عن استهداف للفصائل

شفق نيوز/ هزت انفجارات قوية، بعد ليل الاحد/ الاثنين، مدينة حلب بشمال سوريا وفق ما ذكره المرصد السوري لحقوق الإنسان.

من جهتها ذكرت محطة "الحدث"، أن غارات يرجح إنها اسرائيلية استهدفت موقعا للفصائلفي بلدة حيان شمال حلب، فيما توجهت سيارات الإسعاف نحو الموقع المستهدف.

كما كشفت المصادر عن سقوط قتلى وجرحى يرجح أنهم مقاتلين يتبعون لحزب الله اللبناني.

والأسبوع الماضي، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن صواريخ إسرائيلية استهدفت موقعا عسكريا واحدا على الأقل قرب منطقة الفرقلس في ريف حمص الشرقي، والتي يقول المرصد إن قوات تابعة لجماعة حزب الله اللبناني وفصائل مقربة من إيران تنتشر ضمنها.

وقال لـ"العربية/الحدث"، إن إسرائيل استهدفت تجمعا لشاحنات وقود لحزب الله في حمص، ما أدى إلى مقتل 6 بينهم 3 سوريين ينتمون لحزب الله اللبناني.

وأضاف أن القتلى الثلاثة الآخرين من جنسية غير سورية، دون تحديدها.

ومنذ مطلع العام 2024، استهدفت إسرائيل الأراضي السورية 43 مرة، 32 منها جوية و12 برية، أسفرت تلك الضربات عن إصابة وتدمير نحو 91 هدفاً ما بين مستودعات للأسلحة والذخائر ومقرات ومراكز وآليات، بحسب المرصد السوري.

وتسببت تلك الضربات بمقتل 142 من العسكريين، بالإضافة لإصابة 69 آخرين منهم بجراح متفاوتة.