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انفجارات في محيط قاعدة روسيا الجوية في شبه جزيرة القرم

Category: عربي ودولي

Date: 2022-08-09T15:47:24+0000
انفجارات في محيط قاعدة روسيا الجوية في شبه جزيرة القرم

شفق نيوز/ وقعت سلسلة انفجارات في منطقة قاعدة جوية روسية في شبه جزيرة القرم.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تصاعد أعمدة دخان كبيرة من محيط القاعدة الجوية في نوفوفيدوريفكا على الساحل الغربي لشبه جزيرة القرم.

ولم ترد أنباء من الجانب الأوكراني عن أي هجوم في المنطقة، ولا يُعرف عن أوكرانيا أنها ضربت أراضي القرم منذ بدء الغزو الروسي.

ولاحقاً، ذكرت وكالة الإعلام الروسية، نقلاً عن وزارة الدفاع، قولها إن الانفجار الذي وقع في قاعدة جوية روسية بشبه جزيرة القرم، اليوم الثلاثاء، نجم عن انفجار ذخيرة، وإنه لم يسفر عن سقوط ضحايا.

وأضافت الوزارة أنه لم يكن هناك هجوم على القاعدة، كما لم تتضرر أي معدات عسكرية في الانفجار.

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