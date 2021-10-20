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انفجارات في دمشق وكابل توقع قتلى وجرحى

Category: عربي ودولي

Date: 2021-10-20T05:26:30+0000
انفجارات في دمشق وكابل توقع قتلى وجرحى

أفادت الوكالة السورية للأنباء "سانا" بوقوع تفجير إرهابي بعبوتين ناسفتين أثناء مرور حافلة تابعة للجيش عند جسر الرئيس في العاصمة دمشق أسفر عن 13 قتيلا و3جرحى.

وذكرت "سانا" أن الحصيلة الأولية للتفجيرالإرهابي أسفر عن وقوع 13 قتيلا و3 جرحى، مشيرة إلى أن الجهات المختصة قامت بتفكيك عبوة ثالثة كانت مزروعة في المكان الذي وقع فيه التفجير الإرهابي الذي استهدف الحافلة.

وفي سياق منفصل أفادت وسائل إعلام أفغانية، بأن انفجارا ضخما هز العاصمة كابل صباح اليوم الأربعاء، وأسفر عن سقوط ضحايا.

وذكرت وكالة "آماج نيوز" الأفغانية، أن الانفجار وقع أمام مقر شرطة الحدود.

وقالت وزارة الداخلية إن شخصا مجهولا ألقى قنبلة يدوية على سيارة مارة تابعة لعناصر حركة "طالبان".

وأكدت الوزارة إصابة اثنين من عناصر الحركة.

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