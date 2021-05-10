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انفجارات في القدس بعد إطلاق صواريخ من قطاع غزة

Category: عربي ودولي

Date: 2021-05-10T15:36:42+0000
انفجارات في القدس بعد إطلاق صواريخ من قطاع غزة

شفق نيوز/ دوت في القدس، يوم الاثنين، انفجارات بعد أن اطلقت الفصائل الفلسطينية عشرات الصواريخ  من غزة باتجاه المستوطنات الإسرائيلية

وقالت كتائب القسام، "وجهنا ضربة صاروخية للعدو في القدس المحتلة ردا على جرائمه وعدوانه على المدينة المقدسة".

من جهتها أعلنت "سرايا القدس"، مسؤوليتها عن استهداف عربة عسكرية إسرائيلية شرق غزة بصاروخ موجه وتؤكد إصابة العربة.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن "هناك دوي انفجارات في محيط معبر بيت حانون شمالي قطاع غزة".

ووردت أنباء أولية عن احتمال تسلل فلسطينين مسلحين إلى معبر بيت حانون (إيريز).

وقررت مدن وبلدات إسرائيلية عدة في غلاف غزة فتح الملاجىء العامة تحسبا لرشقات صاروخية من القطاع.

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