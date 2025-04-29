انفجارات عنيفة إثر غارات أمريكية على مواقع حوثية في صنعاء

شفق نيوز/ شن الطيران الأمريكي، مساء اليوم الثلاثاء، غارات على مواقع حوثية في صنعاء تسببت بانفجارات عنيفة هزت شرقي العاصمة اليمنية.

كما استهدفت أربع غارات مواقع حوثية في أحياء شمال غرب صنعاء، واستهدف القصف بنى تحتية حوثية بالمنطقة العسكرية المركزية في العاصمة، فيما هزّ انفجار عنيف مدينة "المحويت" شمال غرب اليمن، بحسب ما نقلته "العربية/الحدث".

وتسبب قصف شبكة اتصالات في مديرية الحصن شرقي صنعاء بسقوط قتلى وجرحى.

وكانت خمس غارات أمريكية استهدفت، فجر الثلاثاء، منصات إطلاق صواريخ ومواقع عسكرية في فرضة نهم شرقي صنعاء، كما استهدفت غارة أمريكية مواقع للحوثيين في محافظة ذمار.

غارات على صنعاء

كما وقعت انفجارات عنيفة هزت العاصمة اليمنية صنعاء جراء تنفيذ الطائرات الأمريكية ثلاث غارات "عنيفة" على مواقع للحوثيين جنوبي صنعاء.

واستهدفت أربع غارات أمريكية معسكر "براش نقم" في صنعاء، فيما وقعت ثلاث غارات أخرى استهدفت مخازن أسلحة للحوثيين في حرف سفيان بعمران.

عملية عسكرية ضد الحوثيين

يذكر أنه منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، إثر الهجوم الذي شنته حركة حماس في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، شن الحوثيون عشرات الهجمات ضد سفن في البحر الأحمر يقولون إنها على ارتباط بإسرائيل.

فيما أطلقت الولايات المتحدة منذ 15 آذار/ مارس 2025 عملية عسكرية ضد الحوثيين في اليمن لوقف هجماتهم على السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.