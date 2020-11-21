انفجارات تهز كابول قبل لقاءات السلام الأفغانية وسقوط قذيفة على السفارة الإيرانية

شفق نيوز/ هزت سلسلة انفجارات قويّة وسط كابول، السبت، تتابع بعضها بسرعة في ما بدا أنّه إطلاق صواريخ، وسقطت قذيفة صاروخية على السفارة الإيرانية بدون تسجيل اصابات وفقا لقناة العالم الايرانية.

وأعلنت وزارة الداخلية الأفغانية عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 11 آخرين، في هجمات صاروخية استهدفت العاصمة كابل، صباح السبت.

وقال المتحدث باسم الوزارة طارق عريان، في بيان، إنه تم استهداف كابل بـ 14 صاروخا، وذلك بعد ساعة فقط من وقوع انفجارين بالمدينة.

بدوره، أفاد المتحدث باسم الشرطة الأفغانية فردوس فرامارز، أن مسؤولا بوزارة الدفاع بين قتلى الهجمات.

وقال مسؤول أفغاني، إن حصيلة القتلى ارتفعت إلى 8.

وسقطت الصواريخ في أجزاء مكتظّة بالسكّان في العاصمة الأفغانيّة بما في ذلك بالقرب من المنطقة الخضراء في وسط كابول وفي أحد الأحياء الشماليّة.

وسمعت صفارات الإنذار في سفارات ومقار شركات في المنطقة الخضراء ومحيطها، وهي حي كبير شديد التحصين يضم مقار عشرات الشركات العالمية والعاملين فيها.

وتأتي هذه الانفجارات قبل اجتماع بين وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ومفاوضين من حركة طالبان والحكومة الأفغانية في قطر.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في وقت متأخر الجمعة إن بومبيو سيعقد هذه الاجتماعات بشكل منفصل في الدوحة حيث تجري الحكومة الأفغانية وطالبان مفاوضات سلام منذ أيلول/ سبتمبر.