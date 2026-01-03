انفجارات تهز العاصمة الفنزويلية

شفق نيوز- كاراكاس

أفادت تقارير أولية، يوم السبت، بسماع دوي انفجارات شديدة قرب قاعدة الجنراليسيمو فرانسيسكو دي ميراندا الجوية جنوب العاصمة الفنزويلية كاراكاس، تزامناً مع تصاعد أعمدة من الدخان في محيط الموقع.

وذكر شهود عيان، بحسب رويترز، أنهم "شاهدوا مروحيات عسكرية أميركية تحلق على علو منخفض قرب موقع الانفجارات"، فيما تداولت وسائل إعلام غربية معلومات عن "رصد مروحيات من طراز CH-47 شينوك في الأجواء القريبة من القاعدة".

وبحسب ما نقلته وكالة رويترز، فإن "مناطق جنوب كاراكاس شهدت شللاً جزئياً في الحركة عقب الضربات الجوية، في وقتٍ أُبلغ فيه عن انقطاع التيار الكهربائي عن منطقة قريبة من القاعدة العسكرية".

ولم تصدر السلطات الفنزويلية حتى الآن بياناً رسمياً يوضح طبيعة الانفجارات أو الجهات المسؤولة عنها.