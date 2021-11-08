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انفجارات تدوي في سماء حمص السورية جراء ضربات إسرائيلية

Category: عربي ودولي

Date: 2021-11-08T17:55:57+0000
انفجارات تدوي في سماء حمص السورية جراء ضربات إسرائيلية

شفق نيوز/ أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن أصوات انفجارات دوت مساء يوم الاثنين في سماء مدينة حمص جراء ضربات إسرائيلية.

وقال المرصد في تغريدة على تويتر، إن "انفجارات عنيفة تدوي في سماء مدينة حمص وريفها وسط سوريا، نتيجة ضربات إسرائيلية".

وأضاف أن "المضادات الأرضية التابعة للنظام السوري تحاول التصدي لها في سماء المنطقة". 

من جانبها، نقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن مصدر عسكري لم تسمه قولها، "حوالي الساعة 19.16 من مساء اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه شمال بيروت مستهدفاً بعض النقاط في المنطقة الوسطى والساحلية".

وأضافت، "تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها، وأدى العدوان إلى جرح جنديين ووقوع بعض الخسائر المادية".

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