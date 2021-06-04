سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

انفجارات بمستودعات أسلحة في دولة أوروبية

Category: عربي ودولي

Date: 2021-06-04T08:22:07+0000
انفجارات بمستودعات أسلحة في دولة أوروبية

شفق نيوز / هزت سلسلة انفجارات عنيفة، فجر يوم الجمعة مستودعات الأسلحة التابعة لمصنع "سلوبودا" الذي يقع قرب مدينة شاشاك وسط صربيا.

وتقع المستودعات على بعد 800 متر من بوابة المصنع.

وأعلنت السلطات المحلية في شاشاك، "إجلاء بعض سكان المنازل القريبة، فيما اختبأ آخرون في أقبية منازلهم".

وعلى إثر ذلك، توقفت حركة المرور بالقرب من المصنع، لمدة ثلاث ساعات، لكن بحلول الصباح سمحت الشرطة بالمرور عبر جميع الشوارع باستثناء الشارع المؤدي إلى المصنع.

في السياق، أكد وزير الداخلية الصربي ألكسندر فولين، "إجلاء جميع الموظفين من المنطقة المنكوبة، موضحا أن "الانفجارات لم تصب أحدا بأذى"، فيما لم تبلغ وزارتا الدفاع والداخلية عن سبب الحادث، حتى الساعة.

related

انفجارات تهز كابول قبل لقاءات السلام الأفغانية وسقوط قذيفة على السفارة الإيرانية

Date: 2020-11-21 08:17:49
انفجارات تهز كابول قبل لقاءات السلام الأفغانية وسقوط قذيفة على السفارة الإيرانية

مقتل وإصابة العشرات في أفغانستان بتفجيرات واشتباكات متفرقة

Date: 2021-02-13 11:58:44
مقتل وإصابة العشرات في أفغانستان بتفجيرات واشتباكات متفرقة

أصوات انفجارات تدوي في العاصمة السعودية

Date: 2021-02-27 20:30:51
أصوات انفجارات تدوي في العاصمة السعودية

دولة إسلامية أخرى تطبع العلاقات مع إسرائيل

Date: 2020-09-04 18:03:54
دولة إسلامية أخرى تطبع العلاقات مع إسرائيل

استهداف ناقلتي نفط عملاقتين في بحر عمان

Date: 2019-06-13 08:54:10
استهداف ناقلتي نفط عملاقتين في بحر عمان