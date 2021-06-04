انفجارات بمستودعات أسلحة في دولة أوروبية

شفق نيوز / هزت سلسلة انفجارات عنيفة، فجر يوم الجمعة مستودعات الأسلحة التابعة لمصنع "سلوبودا" الذي يقع قرب مدينة شاشاك وسط صربيا.

وتقع المستودعات على بعد 800 متر من بوابة المصنع.

وأعلنت السلطات المحلية في شاشاك، "إجلاء بعض سكان المنازل القريبة، فيما اختبأ آخرون في أقبية منازلهم".

وعلى إثر ذلك، توقفت حركة المرور بالقرب من المصنع، لمدة ثلاث ساعات، لكن بحلول الصباح سمحت الشرطة بالمرور عبر جميع الشوارع باستثناء الشارع المؤدي إلى المصنع.

في السياق، أكد وزير الداخلية الصربي ألكسندر فولين، "إجلاء جميع الموظفين من المنطقة المنكوبة، موضحا أن "الانفجارات لم تصب أحدا بأذى"، فيما لم تبلغ وزارتا الدفاع والداخلية عن سبب الحادث، حتى الساعة.