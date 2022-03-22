انعقاد قمة مصرية اماراتية اسرائيلية

شفق نيوز/ احتضنت مدينة شرم الشيخ المصرية، اليوم الثلاثاء، قمة مصرية إماراتية إسرائيلية.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي حضر، اليوم الثلاثاء، اجتماعا ثلاثيا مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونفتالي بينيت رئيس وزراء إسرائيل.

وتناول الاجتماع، وفق الوكالة الرسمية، ”تعزيز العلاقات بين الدول وأهمية التعاون والتنسيق والتشاور بما يلبي طموحات التنمية والاستقرار في المنطقة، وأمن الطاقة واستقرار الأسواق العالمية“.

وأفادت ”وام“ بأن الشيخ محمد بن زايد ”تبادل والرئيس المصري ونفتالي بينيت وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك“

من ناحيته، قال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية السفير بسام راضي، إن اللقاء تناول التباحث بشأن تداعيات التطورات العالمية، خاصة ما يتعلق بالطاقة، واستقرار الأسواق، والأمن الغذائي والمستجدات الإقليمية والدولية.