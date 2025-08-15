انطلاق قمة ترامب وبوتين بشأن الحرب

شفق نيوز- ألاسكا

انطلقت مساء الجمعة، القمة التي تجمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنظيره الروسي فلاديمير بوتين، في مدينة أنكوريج بولاية ألاسكا الأمريكية.

ويرافق بوتين في الاجتماع مع ترامب، وزير الخارجية لافروف ومستشار السياسة الخارجية أوشاكوف، في حين يرافق الرئيس الأمريكي، كلاً من وزير الخارجية ماركو روبيو، ووزير الدفاع بيت هيغسيث.

وبحسب أنباء عاجلة وردت على شاشة فوكس نيوز الأمريكية، كان مقررا أن يجتمع بوتين وترمب في لقاء ثنائي، لكن ذلك تغير اليوم إلى صيغة ثلاثة مقابل ثلاثة.