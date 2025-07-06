انطلاق قمة "بريكس" في ريو دي جانيرو

شفق نيوز - متابعة

تنطلق، يوم الأحد، أعمال القمة 17 لمجموعة دول "بريكس" بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، بمشاركة قادة وزعماء قوى اقتصادية صاعدة؛ لبحث آفاق التعاون الدولي وصياغة رؤية تعكس تطلعات عالم متعدد الأقطاب.

وتستمر هذه القمة يومي 6 و7 يوليو/تموز الجاري، ويشارك فيها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن بعد، وبحضور وفد روسيا برئاسة وزير الخارجية سيرغي لافروف.

وتضم المجموعة 10 أعضاء هم روسيا، الصين، الهند، البرازيل، جنوب إفريقيا، كما انضمت إليها مصر والإمارات وإثيوبيا وإيران العام الماضي، وإندونيسيا مطلع العام الحالي.

في حين تتعاون دول أخرى بينها بيلاروس، وكوبا، وكازاخستان، وفيتنام والسعودية مع المجموعة.