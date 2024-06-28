انطلاق عملية عد وفرز اصوات الانتخابات الايرانية

شفق نيوز/ أعلنت لجنة الانتخابات في وزارة الداخلية الإيرانية، عن انتهاء التصويت وإغلاق مراكز الاقتراع في الانتخابات الرئاسية وبدء عملية فرز الأصوات في 25 ألف مركز اقتراع.

وكانت قد أعلنت لجنة الانتخابات الرئاسية الإيرانية، عن تمديد الاقتراع للمرة الثالثة وذلك لساعتين حتى منتصف الليل بالتوقيت المحلي.

وبدأت عملية التصويت على الساعة 08.00 صباحا بالتوقيت المحلي، وكان من المقرر انتهاؤها عند الساعة السادسة، لكن السلطات مددتها 6 ساعات.

ويحق لنحو 62 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم، من أصل عدد السكان الكلي البالغ 88 مليون نسمة. وتجري عملية التصويت في أكثر من 59 ألف مركز في مختلف أنحاء البلاد.

وأفادت التقارير بأن مراكز الاقتراع في العاصمة طهران شهدت إقبالا كثيفا من الناخبين.

ويتنافس في الانتخابات كل من المرشحين، الإصلاحي مسعود بزشكيان، والمحافظين رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، والأمين العام السابق للمجلس الأعلى للأمن القومي سعيد جليلي، ووزير الداخلية السابق مصطفى بورمحمدي.

وفي حال لم يحصل أحد المرشحين على أكثر من 50 بالمئة في الجولة الأولى، فإن المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات سيتنافسان في الجولة الثانية التي ستنطلق في 5 يوليو/ تموز المقبل، والفائز فيها سيصبح الرئيس التاسع للبلاد.

ومن المنتظر أن تنشر البيانات الأولى لنتائج الانتخابات عند منتصف الليل، على أن تعلن النتائج النهائية السبت.

وتأتي الانتخابات الرئاسية عقب وفاة رئيس البلاد إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان والوفد المرافق لهما في حادث تحطم مروحية بمحافظة أذربيجان الشرقية أثناء عودتهم من مراسم افتتاح سد على الحدود مع أذربيجان في 19 مايو/ أيار الماضي.