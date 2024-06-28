انطلاق عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية الإيرانية الـ14

شفق نيوز/ اعلن وزير الداخلية الايراني احمد وحيدي، عن انطلاق عملية الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الـ14، عند الساعة الثامنة صباحا اليوم الجمعة حسب التوقيت المحلي (الرابعة والنصف فجرا بتوقيت غرينتش) في مراكز الاقتراع على صعيد البلاد وخارجها.

ووفقا للمادة 36 من قانون الانتخابات الرئاسية، فإن جميع الأشخاص الذين يحملون الجنسية الإيرانية ويبلغون من العمر 18 عامًا على الأقل، يمكنهم المشاركة في الانتخابات المذكورة من خلال إبراز الجنسية أو البطاقة الوطنية.

وعليه، سيكون بإمكان الرعايا الايرانيين المقيمين في الخارج، الذين ليست لديهم وثائق الهوية المذكورة أعلاه التصويت من خلال إبراز جوازات سفرهم الصالحة، ان يشاركوا في عملية التصويت لانتخاب مرشحهم.

وكان أمين لجنة الانتخابات الوطنية والمتحدث باسمها "محسن اسلامي"، صرح الخميس، بأن عدد مراكز الاقتراع داخل الجمهورية الاسلامية الايرانية المخصصة للرئاسيات الـ 14، يبلغ 58 الفا و 640 مركزا، منها 34 الفا و 522 في المدن، و 24 الفا و 118 في القرى والارياف؛ بينما يبلغ عدد مراكز الاقتراع في الخارج 345 مركزا لدى اكثر من 95 دولة.

وبحسب المصدر ذاته، يبلغ عدد مراكز الاقتراع الثابتة 43 الفا و 425، فيما يبلغ عدد المراكز المتنقلة 15 الفا و 215 مركزا.

ويتنافس في هذه الانتخابات، لتولي منصب رئاسة إيران الـ14، أربعة مرشحين، وهم : حجة الاسلام مصطفى بور محمدي، مسعود بزشكيان، سعيد جليلي، محمد باقر قاليباف؛ وذلك بعدما أعلن المرشحان، امير حسين قاضي زادة هاشمي، وعلي رضا زاكاني، انسحابهما من السباق الانتخابي.