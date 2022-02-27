سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

انطلاق المحادثات بين روسيا وأوكرانيا في بيلاروسيا

Category: عربي ودولي

Date: 2022-02-27T15:21:28+0000
انطلاق المحادثات بين روسيا وأوكرانيا في بيلاروسيا

شفق نيوز / أفادت وسائل إعلام روسية، يوم الأحد، ببدء المحادثات بين وفدي موسكو وكييف في بيلاروسيا، من دون تحديد موقع المفاوضات ولا مستوى التمثيل.

وأبلغت وكالة "تاس" الروسية، أن "مكان الاجتماع المحدد للوفدين الروسي والأوكراني خلال المحادثات بين الجانبين لن يتم الكشف عنه".

وكانت الرئاسة الأوكرانية، قد أعلنت بوقت سابق من اليوم، الموافقة على إجراء مفاوضات مع روسيا "دون شروط مسبقة"، على ألا تعقد في أراضي بيلاروسيا، لكن على الحدود الأوكرانية البيلاروسية في منطقة نهر بريبيات.

كما وأعلن كبير المفاوضين الروس فلاديمير ميدينسكي، أن كييف وافقت على عقد الاجتماع في منطقة غوميل، وأن الوفد الروسي انطلق إلى مكان إجرائه.

ويواصل الجيش الروسي تقدمه وغزو المدن والأراضي الأوكرانية لليوم الرابع على التوالي.

related

السفارة الأمريكية تصدر تحذيراً عاجلاً لرعاياها في روسيا وتنصحهم بالمغادرة

Date: 2022-02-20 20:27:11
السفارة الأمريكية تصدر تحذيراً عاجلاً لرعاياها في روسيا وتنصحهم بالمغادرة

البيت الأبيض: روسيا حركت قواتها نحو أوكرانيا

Date: 2022-02-21 14:27:06
البيت الأبيض: روسيا حركت قواتها نحو أوكرانيا

بايدن وقادة G7 يتفقون على فرض عقوبات صارمة ضد روسيا

Date: 2022-02-24 18:31:20
بايدن وقادة G7 يتفقون على فرض عقوبات صارمة ضد روسيا

بوتين يعلن اعتراف روسيا بلوغانسك ودونيتسك جمهوريتين مستقلتين عن أوكرانيا

Date: 2022-02-21 19:26:54
بوتين يعلن اعتراف روسيا بلوغانسك ودونيتسك جمهوريتين مستقلتين عن أوكرانيا

قصف أوكراني وإعلان تعبئة وتأهب روسي.. ماذا يحدث في  دونباس؟

Date: 2022-02-19 06:36:56
قصف أوكراني وإعلان تعبئة وتأهب روسي.. ماذا يحدث في  دونباس؟

واشنطن: بايدن مستعد للتعاون مع بوتين لوقف الحرب الروسية-الأوكرانية

Date: 2022-02-20 14:43:15
واشنطن: بايدن مستعد للتعاون مع بوتين لوقف الحرب الروسية-الأوكرانية

الاتحاد الأوروبي يتعهد بردٍ حازم على "انتهاك" بوتين للقانون الدولي

Date: 2022-02-21 20:40:23
الاتحاد الأوروبي يتعهد بردٍ حازم على "انتهاك" بوتين للقانون الدولي

مواقع وزارة الدفاع والمصارف الأوكرانية تتعرض لهجوم.. هل بدأ الغزو الروسي؟

Date: 2022-02-15 17:20:06
مواقع وزارة الدفاع والمصارف الأوكرانية تتعرض لهجوم.. هل بدأ الغزو الروسي؟