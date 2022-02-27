انطلاق المحادثات بين روسيا وأوكرانيا في بيلاروسيا

شفق نيوز / أفادت وسائل إعلام روسية، يوم الأحد، ببدء المحادثات بين وفدي موسكو وكييف في بيلاروسيا، من دون تحديد موقع المفاوضات ولا مستوى التمثيل.

وأبلغت وكالة "تاس" الروسية، أن "مكان الاجتماع المحدد للوفدين الروسي والأوكراني خلال المحادثات بين الجانبين لن يتم الكشف عنه".

وكانت الرئاسة الأوكرانية، قد أعلنت بوقت سابق من اليوم، الموافقة على إجراء مفاوضات مع روسيا "دون شروط مسبقة"، على ألا تعقد في أراضي بيلاروسيا، لكن على الحدود الأوكرانية البيلاروسية في منطقة نهر بريبيات.

كما وأعلن كبير المفاوضين الروس فلاديمير ميدينسكي، أن كييف وافقت على عقد الاجتماع في منطقة غوميل، وأن الوفد الروسي انطلق إلى مكان إجرائه.

ويواصل الجيش الروسي تقدمه وغزو المدن والأراضي الأوكرانية لليوم الرابع على التوالي.