انطلاق المحادثات "الروسية الأمريكية" في ‎السعودية بشأن أوكرانيا

شفق نيوز/ انطلقت المحادثات بين المسؤولين الروس والأمريكيين في المملكة العربية السعودية بشأن حرب أوكرانيا، حسبما نقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وعقدت الاجتماعات في فندق "ريتز كارلتون" في العاصمة الرياض وراء أبواب مغلقة، وطلب الأمن السعودي من الصحفيين مغادرة الفندق.

وكان الوفد الروسي قد وصل السعودية مساء أمس الأحد، برئاسة رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي غريغوري كاراسين، ومستشار مدير هيئة الأمن الفيدرالية الروسية سيرغي بيسيدا.

وأعرب كاراسين في وقت سابق عن أمله في أن يتمكن الجانبان الروسي والأمريكي من إحراز تقدم خلال لقاء الرياض الذي من المرتقب أن يركز على مبادرة البحر الأسود.

ومن المتوقع أن يضم الوفد الأمريكي مدير التخطيط السياسي في الخارجية الأمريكية مايكل أنتون، بالإضافة إلى مساعدين للمبعوث الخاص لأوكرانيا كيث كيلوغ ومستشار الأمن القومي مايك والتز.

وكان الوفد الأمريكي اجتمع أمس الأحد مع نظيره الأوكراني في الرياض أيضا، ووصف وزير الدفاع الأوكراني رستم عميروف أن المباحثات كانت "مثمرة"، حسب ما نقلته وسائل الإعلام.

وأجرى الرئيسان الأميركي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء الماضي، محادثة هاتفية ناقشا خلالها سبل إنهاء الصراع في أوكرانيا، بما في ذلك وقف إطلاق النار لمدة 30 يوماً.